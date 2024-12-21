Вкусные закуски для новогоднего стола: идеи, которые удивят ваших гостей Ирэн ОрлонскаяКаждая хозяйка с особым вниманием подходит к составлению новогоднего меню, ведь этот праздник ассоциируется с теплом, радостью и семейным уютом.
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