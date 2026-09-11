По Америке до сих пор тянется шлейф 11-го сентября

Утром 11 сентября 2001 года 19 членов террористической организации «Аль-Каида» (группировка признана террористической и запрещена в России) захватили четыре пассажирских самолёта.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- В России зафиксир...
- В России зафиксир...
- В России зафиксир...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым