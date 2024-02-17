«Показывает определённые исторические тенденции»: российский психолог — об особенностях теории поколений

Теория поколений, согласно которой люди, родившиеся в одну эпоху, обладают схожим мировоззрением и психологией, имеет ряд недостатков и не должна служить для навешивания ярлыков на представителей разных возрастных групп.
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