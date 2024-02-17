RT Russia
RTНовостиМирРоссияБывший СССРЭкономикаСпортНаука
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарии
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

RT Russia

11 246 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • лина любимцева
    ГНАТЬ жЫдо-бандэровских тварей  НУЖНО ДО ЛЬВОВА!!!!... Толку  метр туда - метр сюда... Пока они у границ, и рядом с Д...Кулемзин: восемь ...
  • Вера Охотникова
    Сколько злобы в этих вроде людяхПрезидент Павел: ...
  • Игорь Петров
    Что делать будете?В Госдуме назвали...

«Показывает определённые исторические тенденции»: российский психолог — об особенностях теории поколений

«Показывает определённые исторические тенденции»: российский психолог — об особенностях теории поколений

Теория поколений, согласно которой люди, родившиеся в одну эпоху, обладают схожим мировоззрением и психологией, имеет ряд недостатков и не должна служить для навешивания ярлыков на представителей разных возрастных групп.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх