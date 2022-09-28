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В Китае рассказали, кто может стоять за взрывами на «Северных потоках»

В Китае рассказали, кто может стоять за взрывами на «Северных потоках»

Китайский журналист, заместитель главного редактора журнала Global агентства Синьхуа Лю Хун предположил, что взрывы, произошедшие на трубопроводах «Северный поток — 1» и «Северный поток — 2» могут являться спланированной диверсией со стороны США.

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