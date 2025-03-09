Суд начал рассматривать дело о массовом отравлении роллами и суши

В Новосибирске началось судебное разбирательство по делу о массовом отравлении готовой едой. Директора «японской кухни» обвиняют в нарушении санитарных норм, повлекших заражение продукции и заболевание потребителей, включая детей до шести лет.
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