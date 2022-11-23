Испания лидирует в группе E с 3 очками, Япония уступает ей по голам. У Германии и Коста-Рики 0 баллов

Сборная Испании после первого тура возглавила группу E на ЧМ-2022. Команда Луиса Энрике разгромила Коста-Рику (7:0) и с тремя очками занимает первую строчку, опережая по дополнительным показателям Японию, одолевшую Германию (2:1).
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