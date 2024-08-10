Свыше 300 пострадавших во время теракта в «Крокусе» получат финансовую помощь

Фонд Муслима Магомаева готов помочь деньгами пострадавшим во время теракта в «Крокусе».Пострадавшие во время мартовского теракта в концертном зале «Крокуса» в Красногорске обратились в Фонд Муслима Магомаева с просьбой об оказании материальной помощи.
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