Спикер иранского парламента - США: Иран не намерен терпеть ваши угрозы Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон до сих пор не понял нов.
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Спикер иранского парламента - США: Иран не намерен терпеть ваши угрозы Спикер парламента Ирана Мохаммад Багер Галибаф заявил, что Вашингтон до сих пор не понял нов.
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