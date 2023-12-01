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Совфед: разрыв в товарообороте КНР с США и Россией постепенно сокращается

Совфед: разрыв в товарообороте КНР с США и Россией постепенно сокращается

Разрыв товарооборота Китая с США и Китая с Россией велик, но сокращается. Об этом РИА «Новости» рассказал первый зампредседатель комитета Совета Федерации по международным делам, бывший посол РФ в КНР Андрей Денисов.

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