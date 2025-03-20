Пока «Байкал» на земле, Ан-2 еще полетает Второе (или третье?) дыхание заслуженного старичка Ан-2 мы увидим примерно вот в таком виде.
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Пока «Байкал» на земле, Ан-2 еще полетает Второе (или третье?) дыхание заслуженного старичка Ан-2 мы увидим примерно вот в таком виде.
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