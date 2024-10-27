Глава Челябинской области: после убийства таксистки цыган Коркино ждут рейды

Жестокое убийство таксистки и беспорядки в городе стали причиной для проведения массовых проверок.На что живут представители цыганской диаспоры в Коркино в Челябинской области и насколько законны источники их доходов, выяснят по время массовых рейдов и других проверочных мероприятий.