Буданов может стать новым министром обороны Украины, но только лишившись погон Михаила Фёдорова убирают с поста министра обороны Украины, этот во.
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Буданов может стать новым министром обороны Украины, но только лишившись погон Михаила Фёдорова убирают с поста министра обороны Украины, этот во.
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