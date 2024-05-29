Фото: globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Сегодня 2,8K прочитали Русский режиссёр Никита Михалков заявил, что в стране скрытно выступают против президента Владимира Путина.
Их цель – Путин: Михалков рассказал, кто внутри России выступает против президента
Комментарии
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Нина Попова
Я тоже против Ильина, но не против Путина. Не надо все смешивать. Мы выросли в СССР и не надо нам царизм навязывать. Большинство населения России не желает быть холопами. Желающие барствовать, уймитесь, а то как это уже было в истории, начнут ваши поместья гореть.
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21 час.
Геннадий
...ещё одна Жанна д,Арк-ова?.. да, жечь "поместья" - весьма действенная "прививка" от холопства... чувствуется, довели человека!.. верю, что под Ваше знамя могли бы встать полчища потенциальных "холопов"...
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19 час.
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