Их цель – Путин: Михалков рассказал, кто внутри России выступает против президента

Нина Попова

Я тоже против Ильина, но не против Путина. Не надо все смешивать. Мы выросли в СССР и не надо нам царизм навязывать. Большинство населения России не желает быть холопами. Желающие барствовать, уймитесь, а то как это уже было в истории, начнут ваши поместья гореть.