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  • Александр Т
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Их цель – Путин: Михалков рассказал, кто внутри России выступает против президента

Их цель – Путин: Михалков рассказал, кто внутри России выступает против президента

Фото: globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda Сегодня 2,8K прочитали Русский режиссёр Никита Михалков заявил, что в стране скрытно выступают против президента Владимира Путина.

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Комментарии
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Нина Попова
Я тоже против Ильина, но не против Путина. Не надо все смешивать. Мы выросли в СССР и не надо нам царизм навязывать. Большинство населения России не желает быть холопами. Желающие барствовать, уймитесь, а то как это уже было в истории, начнут ваши поместья гореть.
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Геннадий
...ещё одна Жанна д,Арк-ова?.. да, жечь &quot;поместья&quot; - весьма действенная &quot;прививка&quot; от холопства... чувствуется, довели человека!.. верю, что под Ваше знамя могли бы встать полчища потенциальных &quot;холопов&quot;...
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19 час.

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