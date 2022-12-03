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Список самых больших военных кораблей в мире

Список самых больших военных кораблей в мире

Zefirka > Оружие и армия > Список самых больших военных кораблей в мире Страны, считающие себя великими морскими державами, стараются стоить большие военные корабли способные нести много вооружения и находиться месяцами в автономном плаванье.

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