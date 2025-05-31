людмила пригарина

"Они зажрались за счёт Родины! Хищение миллиарда, предназначенного для фронта. Арестован экс-заместитель главы Росстандарта" Я никак не могу понять, как можно так украсть миллиард, чтобы этого не заметили? Ну невозможно без сговора и "крыши". Тогда почему арестован один человек, а не вся цепочка ворюг? Или,как всегда,"стрелочник" виноват и "банкет" продолжится ...?