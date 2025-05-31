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Они зажрались за счёт Родины! Хищение миллиарда, предназначенного для фронта. Арестован экс-заместитель главы Росстандарта

Они зажрались за счёт Родины! Хищение миллиарда, предназначенного для фронта. Арестован экс-заместитель главы Росстандарта

ИА "Русский ГУП Продакшн" Фото из открытого источника Как стало известно, сотрудниками УФСБ России по Ростовской области во взаимодействии с ГВСУ СК России проведены масштабные обыски у руководителей и собственников трёх подшипниковых заводов: ООО «10 ГПЗ» (Ростов-на-Дону), ОАО «ОК-Лоза» (Сергиев Посад), ООО «ГПЗ-2 Тверь» - по факту хищения свыше 1 млрд рублей из средств государственного оборонного заказа.

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Комментарии
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ЛЛ
Людмила Лепаева
Почему нет растрельной статьи ,ведь откупится ,друзья помогут
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20 час.
ВТ
Владимир Тимошков
Трибунал. Стенка!
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19 час.
людмила пригарина
&quot;Они зажрались за счёт Родины! Хищение миллиарда, предназначенного для фронта. Арестован экс-заместитель главы Росстандарта&quot; Я никак не могу понять, как можно так украсть миллиард, чтобы этого не заметили? Ну невозможно без сговора и &quot;крыши&quot;. Тогда почему арестован один человек, а не вся цепочка ворюг? Или,как всегда,&quot;стрелочник&quot; виноват и &quot;банкет&quot; продолжится ...?
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5 час.
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