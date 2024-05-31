Кабулов: РФ может сотрудничать с Афганистаном в сфере поставок нефтепродуктов

Руководитель второго департамента Азии внешнеполитического ведомства Российской Федерации Замир Кабулов сообщил, что РФ имеет возможность наладить сотрудничество с афганистанским правительством по сбыту нефти.
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