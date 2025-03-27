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Петербургский дневник

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Многодетный петербуржец выплатил почти 600 тысяч рублей алиментов ради водительских прав

Многодетный петербуржец выплатил почти 600 тысяч рублей алиментов ради водительских прав

За два месяца приставы Петербурга взыскали с должников более 253 миллионов рублей в пользу детей Многодетный 56-летний отец вернул долг по алиментам троим детям после ограничения в пользовании водительским удостоверением, сообщили сегодня в пресс-службе Главного управления Федеральной службы судебных приставов России по Петербургу.

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