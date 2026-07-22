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Bank OZK увеличил квартальную прибыль во II квартале 2026 года и удержал чистую процентную маржу на уровне 4,24%

Bank OZK увеличил квартальную прибыль во II квартале 2026 года и удержал чистую процентную маржу на уровне 4,24%

Американский региональный банк Bank OZK представил финансовый отчет за второй квартал 2026 года, продемонстрировав рост чистой прибыли относительно предшествующего триместра при сохранении высокой операционной маржинальности.

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