TVcenter.ru
Главная
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

TVcenter.ru

1 039 подписчиков

Без магии, но с ПТСР: почему новая «Одиссея» Кристофера Нолана за 250 миллионов долларов вызвала споры

Без магии, но с ПТСР: почему новая «Одиссея» Кристофера Нолана за 250 миллионов долларов вызвала споры

Новый масштабный проект Кристофера Нолана «Одиссея» с бюджетом в 250 миллионов долларов спровоцировал бурную реакцию аудитории еще до официальной премьеры.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии