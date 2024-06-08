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Что за существо, способное жить 15 тысяч лет, обнаружили в Тихом океане?

Что за существо, способное жить 15 тысяч лет, обнаружили в Тихом океане?

Участники 45-дневной международной исследовательской экспедиции в зону Кларион-Клиппертон (находится в восточной части Тихого океана между Мексикой и Гавайями) обнародовали первые результаты глубоководного исследования.

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