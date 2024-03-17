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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Нападающий «БроукБойз» Макеев покидает клуб

«Наверное имею право с вами поделиться о том, как прошел мой день. Сыграли товарку с «Народной». 2 забил, 1 отдал, выиграли 4:1.

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