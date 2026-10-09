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Вечерний Новосибирск

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Мэрия предложила исправить Горбатый мост в Новосибирске за 22 миллиона

Мэрия предложила исправить Горбатый мост в Новосибирске за 22 миллиона

Проект реконструкции Горбатого моста на улице Трикотажной стартовал в Новосибирске. МКУ «Гормост» разместило аукцион на поиск проектировщика на сайте госзакупок 9 октября.

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