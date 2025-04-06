Департамент Маска намерен уволить сотрудников, обслуживающих ядерные ракеты

Подразделение правительства США, ответственное за повышение эффективности работы, возглавляемое Илоном Маском, считает, что 8,5 тысячи сотрудников Министерства энергетики и Национального управления ядерной безопасности могут быть сокращены.
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