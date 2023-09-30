“Мы — нация, которая умеет прощать”, – Эдуард Бояков заговорил о возвращении Ивана Урганта на российское ТВ

А кто ему сказал, что народ готов принять Урганта. Не надо отвечать за всех, у каждого есть своё мнение и не надо навязывать своё.

ДЗ

Денис Замилов

Он и раньше был не нужен ничего кроме отвращения не вызывал а уж теперь то и подавно. Лучшее что он мог сделать для России это уехать и не возвращаьься. Поэтому не надо портить сделанное