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“Мы — нация, которая умеет прощать”, – Эдуард Бояков заговорил о возвращении Ивана Урганта на российское ТВ

“Мы — нация, которая умеет прощать”, – Эдуард Бояков заговорил о возвращении Ивана Урганта на российское ТВ

Театральный режиссер Эдуард Бояков высказал свои прогнозы относительно возможного возвращения Ивана Урганта на российское телевидение.

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Комментарии
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ВД
Вовладар Даров
Сцука ползут как глисты обратно, травить их надо!!!
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4 час.
Г
Гость
А кто ему сказал, что  народ готов принять Урганта. Не надо отвечать за всех, у каждого есть своё мнение и не надо навязывать своё.
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3 час.
ДЗ
Денис Замилов
Он и раньше был не нужен ничего кроме отвращения не вызывал а уж теперь то и подавно. Лучшее что он мог сделать для России это уехать и не возвращаьься. Поэтому не надо портить сделанное
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1 час.

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