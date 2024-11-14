Дмитрий Чубашенко: "Майя Санду пытается остановить свое дальнейшее падение"

Майя Санду делает вид, что она услышала озабоченности общества и в связи с этим предпринимает какие-то действия, но на самом деле она спасает себя и сбрасывает балласт, пытаясь остановить свое дальнейшее падение.
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