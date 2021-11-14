О завтрашнем дне антиваксеров и ковид-диссидентов

олег рожков Я сам привился, без неё не делали операцию. Но у меня есть вопросы к автору: Почему призывают прививаться политики, журналисты и люди весьма далёкие от медицины, а не известные вирусологи (помнится один профессор выступил по телевидению, но его быстро заткнули). И очень бы хотелось увидеть, как прививаются наши депутаты со своими семьями публично, ведь они должны быть последовательны в своих призывах к вакцинации и быть примером. Это было бы лучше любой агитации.

Александр Клюев Странник 1961 Со всем соглашусь. Но! Маленькое но. Кто может объяснить ту самую статистику о которой афтор начал свой опус. С начала пандемии Россия : почти 9 млн. человек зараженных и 251691 чел умер. А теперь Китай за все время около 99 тыс. зараженных и умерло всего 4636 чел. (данные на 12.11.2021 г) Охиретиельная Пандемия в Китае началась. Может не от того лечим? Может не тем Калечим Вся хитрость в том что в Китае сразу объявили карантин, и сразу активировали дезинфекционные меры, а город как источник заболевания изолировали от внешних контактов. Там не было (самоизоляции). Да и прививки начались достаточно поздно ,т.к вакцины тогда еще не было. Все было сделано по инструкциям, за основу которых были взяты рекомендации Минздрава СССР.