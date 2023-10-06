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«Почту России» ждёт аудит из-за миллиардных долгов

«Почту России» ждёт аудит из-за миллиардных долгов

Долг на конец прошлого года составил 153,5 млрд рублей.фото: vk.com/russianpost--> Совет директоров «Почты России» проведёт независимый аудит расходов компании, по итогам которого будет решён вопрос о господдержке.

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