Песков сообщил, почему Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН

Global Look Press/Evan Schneider Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, почему российский лидер Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, которое пройдет с 22 по 23 сентября в Нью-Йорке.
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