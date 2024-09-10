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Песков сообщил, почему Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН

Песков сообщил, почему Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН

Global Look Press/Evan Schneider Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, почему российский лидер Владимир Путин не поедет на заседание Генассамблеи ООН, которое пройдет с 22 по 23 сентября в Нью-Йорке.

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Комментарии
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ВК
Валерий Каплун
ОН уже давно не место в Нью Йорке
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16 час.

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