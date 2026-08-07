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Татар-информ

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Дина Латыпова: Проект «Кичке уен» – бренд Кайбицкого района

Дина Латыпова: Проект «Кичке уен» – бренд Кайбицкого района

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Заслуженная артистка Татарстана, организатор торжеств Дина Латыпова рассказала о значении и особенностях республиканского фестиваля «Кичке уен» («Вечерняя игра»), проходящего в Кайбицком районе РТ.

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