Дина Латыпова: Проект «Кичке уен» – бренд Кайбицкого района

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ» Заслуженная артистка Татарстана, организатор торжеств Дина Латыпова рассказала о значении и особенностях республиканского фестиваля «Кичке уен» («Вечерняя игра»), проходящего в Кайбицком районе РТ.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии