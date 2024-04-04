Компания Насти Ивлеевой заработала почти 3 миллиарда рублей на чипсах и газировке за 2023 год Елена ГалицкаяКомпания Насти Ивлеевой, известной российской блогерши и медиаперсоны, сделала значительный шаг в сфере продажи чипсов и газированных напитков.