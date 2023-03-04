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У Нкетиа ушиб голеностопа. В последних 2 матчах форвард «Арсенала» выходил на замену

У Нкетиа ушиб голеностопа. В последних 2 матчах форвард «Арсенала» выходил на замену

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о травме Эдварда Нкетиа. 23-летний форвард восстанавливается от ушиба правого голеностопа, полученного перед матчем 25-го тура АПЛ с «Лестером» (1:0), в котором он вышел на замену на 70-й минуте.

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