К сожалению, в плен к повстанцам действительно попали российские граждане. И об этом стало известно по линии дипломатического ведомства, там уже ведутся соответствующие переговоры.
Лавров вступил в тяжёлый диалог с Палестиной: На кону – жизни русских
Комментарии
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Владимир Алтайцев
Невольно закралось сомнение - а не слепаковы-урганты ли спровоцировали выступление ХАМАС, чтобы под шумок вернуться в Россию чуть ли не жертвами арабов? Откуда там российские граждане? Там только подонки, обливавшие помоями Россию, а теперь бегут назад, когда жопа горит.
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4 час.
Malina
Пусть спасает их Израиль!! А Россию ( вернее всех нас, российский народ) обливали грязью. А теперь МЫ- "не народ", должны спасать этих "испуганных идиотов"? Ой, простите, "патриотов"... Народ этого не поймёт!!!
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16 мин.
M
Malina
Вернуть только сотрудников с российскими паспортами, а всех с двойным( а тем более тявкающих на Россию) - оставить !!!
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14 мин.
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