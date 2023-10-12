Лавров вступил в тяжёлый диалог с Палестиной: На кону – жизни русских

Владимир Алтайцев Невольно закралось сомнение - а не слепаковы-урганты ли спровоцировали выступление ХАМАС, чтобы под шумок вернуться в Россию чуть ли не жертвами арабов? Откуда там российские граждане? Там только подонки, обливавшие помоями Россию, а теперь бегут назад, когда жопа горит.

Malina Пусть спасает их Израиль!! А Россию ( вернее всех нас, российский народ) обливали грязью. А теперь МЫ- "не народ", должны спасать этих "испуганных идиотов"? Ой, простите, "патриотов"... Народ этого не поймёт!!!