Страна и люди
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Страна и люди

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Лавров вступил в тяжёлый диалог с Палестиной: На кону – жизни русских

Лавров вступил в тяжёлый диалог с Палестиной: На кону – жизни русских

К сожалению, в плен к повстанцам действительно попали российские граждане. И об этом стало известно по линии дипломатического ведомства, там уже ведутся соответствующие переговоры.

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Комментарии
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Владимир Алтайцев
Невольно  закралось сомнение  - а не  слепаковы-урганты  ли спровоцировали выступление  ХАМАС, чтобы  под  шумок  вернуться в Россию чуть ли не жертвами  арабов? Откуда там российские граждане? Там только подонки, обливавшие помоями Россию, а теперь бегут назад, когда  жопа горит.
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4 час.
Malina
Пусть спасает их Израиль!! А Россию ( вернее всех нас, российский народ) обливали грязью. А теперь МЫ- &quot;не народ&quot;, должны спасать этих &quot;испуганных идиотов&quot;? Ой, простите, &quot;патриотов&quot;...  Народ этого не поймёт!!!
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16 мин.
M
Malina
Вернуть только сотрудников с российскими паспортами, а всех с двойным( а тем более тявкающих на Россию) - оставить !!!
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14 мин.

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