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Абубакар Нурмагомедов не подерется с Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 из-за проблем со здоровьем

Бой между Абубакаром Нурмагомедовым и Карлстоном Харрисом на UFC Fight Night 221 отменен, сообщает журналист Марсель Дорфф.

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