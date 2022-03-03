Главред «Эха Москвы» сообщил о ликвидации радиостанции

Большинством голосов cовета директоров «Эха Москвы» принято решение о ликвидации радиостанции и его сайта, сообщил в своем телеграм-канале главный редактор Алексей Венедиктов.

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