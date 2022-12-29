Лавров объяснил, почему Россия не сможет договориться с Украиной о мире

По словам русского дипломата, нынешний киевский режим недоговороспособен.Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью РИА Новости, в котором порассуждал о возможности разрешения украинского конфликта, в частности, путём мирных переговоров с Киевом.
По словам русского дипломата, нынешний киевский режим недоговороспособен.Глава МИД России Сергей Лавров дал интервью РИА Новости, в котором порассуждал о возможности разрешения украинского конфликта, в частности, путём мирных переговоров с Киевом.
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