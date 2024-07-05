Внучка Диснея отказалась спонсировать демократов, пока их кандидат – Байден

Внучка и наследница соучредителя The Walt Disney Company Роя Диснея Эбигейл Дисней, в течение многих лет оказывавшая финансовую поддержку американским демократам, заявила, что прекратит спонсировать партию, пока ее кандидатом на президентских выборах остается Джо Байден, сообщает CNBC.
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