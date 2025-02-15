Константин Затулин: Арест профессора Гапоненко - позор Латвию и ЕС

Первый заместитель председателя комитета Госдумы РФ по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Константин Затулин заявил, что задержание президента Института европейских исследований, правозащитника Александра Гапоненко является позором для Латвии и Евросоюза.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии