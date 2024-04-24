Пентагон готовит пакет помощи Украине на сумму до $1 млрд

Пентагон пытается наверстать упущенное, готовя пакет военной помощи для Украины на сумму до $1 млрд после того, как Палата представителей в субботу приняла законопроект о дополнительном финансировании для продолжения поставок Киеву критически важного оруж Ожидается, что первый транш военной помощи ….