Отряд подростков громит детские площадки и рисует свастики в Люберцах

"112" Группа подростков держит в страхе целый район в подмосковных Люберцах. Школьники сбиваются в группы, поджигают подъезды и крушат детские площадки, причем сопровождается все это дикими выкриками фашистских лозунгов.
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