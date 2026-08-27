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Отряд подростков громит детские площадки и рисует свастики в Люберцах

Отряд подростков громит детские площадки и рисует свастики в Люберцах

"112" Группа подростков держит в страхе целый район в подмосковных Люберцах. Школьники сбиваются в группы, поджигают подъезды и крушат детские площадки, причем сопровождается все это дикими выкриками фашистских лозунгов.

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