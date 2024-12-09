Тимоти Кейн, поделился своими идеями по поводу интересных жанров и механик д...

Тимоти Кейн, поделился своими идеями по поводу интересных жанров и механик для расширения вселенной FalloutТимоти Кейн, создатель Fallout, размышлял о том, какие жанры лучше всего подошли бы для нашей любимой пост-апокалиптической RPG франшизе.