На «Верфи братьев Нобель» заложили второй российский краболов-живовоз проекта 6135

Фото: концерн «Калашников» Торжественная церемония закладки второго отечественного судна для ловли и транспортировки живых крабов проекта 6135 состоялась на «Верфи братьев Нобель» концерна «Калашников» в г.
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