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Самые знаменитые фотографии Земли из космоса

Самые знаменитые фотографии Земли из космоса

Наша планета из космоса — удивительное зрелище, красивое и вдохновляющее. Будем надеяться, что когда-нибудь придет день, и у большего количества людей появится возможность увидеть наш дом из космоса самостоятельно.

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