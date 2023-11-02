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Калужский отец-алиментщик устроился главным инженером на зарплату в 1400 рублей в месяц

Калужский отец-алиментщик устроился главным инженером на зарплату в 1400 рублей в месяц

В Калужской области Малоярославецкий суд частично удовлетворил требования местной жительницы об изменении размера алиментов с отца ребенка, получающего официальную зарплату в размере 1 400 рублей в месяц.

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