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    У нас есть на кого обменять. А убить - это всегда несложно.Билет в один коне...

Израиль потерял 20 самолетов F-35. Для чего Путин накануне ночью мчался в Кремль?

Израиль потерял 20 самолетов F-35. Для чего Путин накануне ночью мчался в Кремль?

Вот это фото с базы израильских ВВС Неватим в пустыне Негеве на юге страны И ключевой вопрос от иранского ударами баллистическим ракетами (их было выпущено от 400 до 500, хотя Израиль рассчитывал, что их будет в два раза меньше) заключается, как мне кажется, в том - уцелела ли эта база?  Израиль объявил, что ни один военный объект и дорогостоящее вооружение не пострадали, однако иранское агентство Tasnim распространило видеозапись, на которой запечатлено как иранские ракеты бьют именно по территории авиабазы.

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