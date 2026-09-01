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Новости Брянска

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В Брянской области 1 сентября в школу пойдут почти 123 тысячи детей

В Брянской области 1 сентября в школу пойдут почти 123 тысячи детей

1 сентября в Брянской области за парты сядут 122 958 школьников, из них 10 250 — первоклассники.Врио губернатора Брянской области в своих соцсетях обратился к жителям региона с поздравлением по случаю Дня знаний.

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