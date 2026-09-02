В Крыму ожидается поставка больше 60 тысяч тонн топлива

При действующем ограничении в 20 литров на одну заправку, данного объёма будет достаточно для всех категорий потребителей, сообщил председатель Совмина РК Юрий Гоцанюк.
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