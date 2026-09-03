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Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР

Автобусы, автомобили, девочка на велосипеде: ВСУ нанесли смертельные удары по ЛНР

Два человека погибли, ещё десять мирных жителей пострадали - власти ЛНР сообщили о последствиях ударов со стороны ВСУ.

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