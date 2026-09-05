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Сноб

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Михаил Савченко — о самарском филиале Третьяковки

Михаил Савченко — о самарском филиале Третьяковки

Филиал Третьяковской галереи в Самаре стал «Музеем года» по версии Cosmoscow. В осеннем номере «Сноба» директор филиала Михаил Савченко рассказал «Снобу», как на открытии лепили пельмени под хоровое пение, откуда в стенах подвала шелуха от семечек и что самарцы имеют в виду, когда говорят «уйти в Заволгу».

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