Михаил Савченко — о самарском филиале Третьяковки

Филиал Третьяковской галереи в Самаре стал «Музеем года» по версии Cosmoscow. В осеннем номере «Сноба» директор филиала Михаил Савченко рассказал «Снобу», как на открытии лепили пельмени под хоровое пение, откуда в стенах подвала шелуха от семечек и что самарцы имеют в виду, когда говорят «уйти в Заволгу».