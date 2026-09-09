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Царьград

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Миронов предложил учредить федеральный День Байкала в России

Миронов предложил учредить федеральный День Байкала в России

Депутат Сергей Миронов предложил отметить День Байкала на федеральном уровне. Он считает, что это укрепит патриотизм, способствует развитию внутреннего туризма и привлечению инвестиций в регионы, акцентируя внимание на природных богатствах России.

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