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Московский комсомолец в Израиле

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Европейский театр абсурда: когда названия важнее решений

Европейский театр абсурда: когда названия важнее решений

"Никогда еще благие намерения не выглядели столь бесполезно" — эта фраза могла бы стать эпиграфом к последним событиям в Копенгагене, где городской совет с торжественной серьезностью проголосовал за переименование площади в "Площадь Палестины" .

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