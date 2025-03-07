Европейский театр абсурда: когда названия важнее решений

"Никогда еще благие намерения не выглядели столь бесполезно" — эта фраза могла бы стать эпиграфом к последним событиям в Копенгагене, где городской совет с торжественной серьезностью проголосовал за переименование площади в "Площадь Палестины" .
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